Ricardo Arjona abrió su serie de conciertos en el Movistar Arena con un show al que no le faltó nada

El regreso de Ricardo Arjona a Buenos Aires no fue un recital más, sino el inicio de una residencia inolvidable. Con 14 funciones agotadas en el Movistar Arena, el cantautor guatemalteco transformó mayo en su territorio con la gira Lo que el Seco no dijo, basada en su último álbum Seco. La primera noche dejó en claro que no se trata solo de un concierto, sino de una experiencia minuciosamente diseñada, donde cada detalle contribuye a construir su universo artístico.

Una hora antes del comienzo, el estadio ya estaba colmado y la previa se vivía como un ritual compartido, entre camisetas con su nombre, vinchas luminosas, brillos y una palpable ansiedad. A las 21:09, las luces se apagaron y el escenario cobró vida lentamente, semejante a una escena teatral. Primero apareció una bailarina rubia con vestido negro elegante, seguida por un pianista vestido con sombrero. Poco a poco, los músicos fueron ocupando sus lugares, completando una imagen cuidadosamente elaborada.

Finalmente, Ricardo Arjona hizo su entrada, vestido con un traje gris —estreno de la noche— y sombrero marrón, con la calma de quien pisa un terreno conocido. Sin mediar muchas palabras, inició esta primera función con “Gritas”, uno de los temas de su nuevo material.

El recital continuó con Arjona en modo relajado, guitarra al hombro, interpretando “Ella” en un ambiente íntimo que el público adoptó desde la primera estrofa. La tranquilidad fue efímera, ya que con “El problema” el estadio estalló en un coro gigante de euforia, potenciado por un solo de saxofón que encendió a todos.

En ese punto, el artista ya tenía al público rendido a sus pies, moviéndose con naturalidad y sin prisa, consciente de cada momento. Decidió entonces bajar el ritmo para expresar: “Es tan bonito regresar a la Argentina que dan ganas de no haberse ido nunca”, antes de sumergirse en una de las historias que estructuran el espectáculo.

Arjona recordó sus raíces íntimas al viajar a “Andalucía de Cádiz”, narrando la historia de su abuelo, que tomó un barco rumbo desconocido hasta llegar a las costas guatemaltecas, donde fundó una panadería en Tecpán. Contó también la muerte prematura de su abuelo, cuando su padre tenía apenas seis años, y cómo su progenitor, que soñaba con ser futbolista, tuvo que dejar ese anhelo para sostener a su familia, convirtiéndose casi de un día para otro en maestro tras buscar trabajo en el Ministerio de Educación. Relatos crudos y sin adornos que explican mucho del universo de sus canciones.

El espectáculo se sostiene en un constante ida y vuelta entre lo íntimo y lo grandilocuente. Mientras el escenario recrea un cabaret llamado “Seco” en un barrio porteño, con una estética impactante y siete pantallas que realzan cada atmósfera, Arjona logra una cercanía singular con el público.

Los colores escénicos no son meramente decorativos: el rojo acompaña las letras cargadas de pasión, la oscuridad resalta las canciones más profundas, y los videoclips de fondo complementan el relato. Uno de los momentos más intensos llegó cuando detuvo todo para pedirle a una fan de la primera fila que bajara el celular y escuchara “Acompáñame a estar solo” mirándola fijamente; el estadio quedó en completo silencio.

El recorrido continuó con clásicos infalibles como “Lo poco que tengo” y “Te conozco”, mientras desde todos los sectores se escuchaban gritos de “te amo”. Paralelamente, la banda integrada por músicos de diversas partes del mundo tuvo su brillo en pasajes instrumentales que elevaron la propuesta.

Con una duración de dos horas, el show incluyó cambios de clima: un guiño al tango, momentos melancólicos como “Todo termina” y escenas en un segundo escenario más cercano a la platea, donde Arjona y sus tres coristas interpretaron “A Ti”. Ese espacio propició un tramo espontáneo, en el que el artista tocó canciones elegidas por el público a través de un QR que se difundió previamente. Entre las más votadas estuvieron “Marta”, “Desnuda” y “Pingüinos”, un segmento improvisado que fue ampliamente celebrado.

En el cierre, un momento inesperado marcó la noche: al ver un cartel de una mujer que cumplía 50 años, la hizo subir al escenario y le dedicó “Señora de las cuatro décadas”. Natalia, como se llamaba la homenajeada, no soltó el abrazo mientras sus amigas celebraban abajo, y el estadio entero acompañó con una complicidad compartida.

El final fue enérgico con “Fuiste tú”, que tuvo un destacado lucimiento de su corista Virginia Alves, antes de que “Mujeres” clausurara la velada con todo el estadio cantando al unísono.

Con dos cambios de vestuario, una puesta en escena ambiciosa y una narrativa impecable, Arjona inauguró en Buenos Aires una serie que ya se perfila como histórica. Desde la primera noche, dejó en claro que su historia contada en vivo es un relato que el público no quiere que termine.