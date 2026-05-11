Revelan más nombres de los desaparecidos identificados en La Perla: una de las víctimas fue compañera de militancia de Juan Schiaretti

Luego de confirmarse la semana pasada la identificación de más de diez personas desaparecidas durante la última dictadura militar en el centro clandestino La Perla, en Córdoba, comenzaron a conocerse las historias de algunas de las víctimas. Entre ellas se encuentra una militante cercana al exgobernador Juan Schiaretti, quien la recordó en sus redes sociales.

Se trata de Graciela Doldán, compañera de militancia de Schiaretti, integrante de espacios universitarios y políticos en Córdoba. Apodada la «Gringa» por sus compañeros, formó parte en 1967 de una de las vertientes fundadoras del Peronismo de Base (PB) y, en 1969, de Montoneros.

La identificación fue realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que en los últimos meses avanzó en nuevas excavaciones y peritajes sobre restos encontrados en predios vinculados al circuito represivo cordobés.

“Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo, especialmente para las familias y seres queridos que aún buscan respuestas”, expresó Schiaretti en la red social X. El exgobernador destacó además “la lucha incansable” de los organismos de derechos humanos y el profesionalismo y compromiso del EAAF.

Las tareas, que comenzaron en 2025, permitieron recuperar restos óseos de personas secuestradas y asesinadas durante el terrorismo de Estado. Estas nuevas identificaciones se suman a otras 12 víctimas enterradas en el mismo predio y halladas en marzo pasado.

La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención y exterminio durante la última dictadura militar, bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Se estima que entre 2.200 y 2.500 detenidos desaparecieron en ese lugar.

Las recientes identificaciones forman parte de un trabajo sostenido del EAAF junto con organismos de derechos humanos y el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. Los restos fueron encontrados en sectores de la guarnición militar, en la zona conocida como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

Desde su creación en 1984, el EAAF ha logrado identificar a más de 800 desaparecidos en distintos puntos del país, en una tarea considerada clave para reconstruir lo ocurrido durante el terrorismo de Estado y aportar pruebas en causas por delitos de lesa humanidad.

En este marco, Roberto, hermano de Doldán, expresó en redes sociales: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”.

Entre las personas identificadas también figuran Ester Felipe y Luis Mónaco, militantes de Villa María y padres de la periodista Paula Mónaco Felipe, radicada actualmente en México. Tras conocerse la noticia, Paula escribió en sus redes: “Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva y maravillosa forma de felicidad”.

Otra pareja identificada es la de Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy. Él trabajaba en una funeraria del centro de Córdoba cuando fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977. Poco después, ella también fue detenida en la capital provincial. Ambos eran padres de Mariela, una niña que quedó al cuidado de vecinos antes de ser criada por familiares.

El listado de víctimas identificadas incluye además a José Luis Goyechea y Nilda Moreno, secuestrados el 15 de agosto de 1977 en el barrio General Paz, frente a sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Goyechea, oriundo de La Rioja, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos, mientras que Moreno se desempeñaba como psicopedagoga.

Las autoridades ofrecerán en el transcurso de esta semana una conferencia de prensa junto con familiares y organismos de derechos humanos para brindar detalles de este nuevo hallazgo y revelar las identidades completas de todas las víctimas identificadas.