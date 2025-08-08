Revelan los antecedentes de Austin Drummond, el presunto asesino de los padres, la abuela y el tío de una bebé de 7 meses

Tras una semana de persecución y búsqueda intensa en Tennessee, Austin Robert Drummond, fue arrestado en el condado de Dyer. El hombre de 28 años es el presunto asesino de los padres, la abuela y el tío materno de una bebé de siete meses que fue encontrada abandonada unas horas antes, a 40 kilómetros del lugar donde se hallaron los cuatro cuerpos de sus familiares.

La masacre familiar y la magnitud del caso causa conmoción y desconcierto en la comunidad, donde todos los habitantes cerraron con llave sus casas por primera vez en muchos años.

Austin Drummond tiene 28 años y está acusado del cuádruple homicidio de Tennessee.

El sospechoso estuvo fugitivo durante una semana, hasta que un pintor de casas vio que alguien se movía entre los árboles de un bosque y llamó a la policía, que en menos de 15 minutos ya había desplegado un helicóptero y un operativo terrestre que lo dejó cercado.

No había antecedentes de un cuádruple homicidio en Tiptonville, el pueblo que no supera los 3.400 habitantes, donde se encontraron los cuatro cadáveres con signos evidentes de violencia cerca de la carretera Carrington Road.

El mismo día habían rescatado a Weslynne Sabri Leolani Wilson, una beba de siete meses, que fue dejada en el patio de un desconocido. Estaba sentada sobre su silla infantil para auto, con el cinturón abrochado, en medio de las altas temperaturas que azotan diferentes regiones de Estados Unidos.

Las cuatro víctimas eran familiares de la beba de siete meses que rescató la policía.

Afortunadamente la bebé goza de buena salud tras ser rescatada por la policía y atendida por paramédicos. Las cuatro personas asesinadas fueron identificadas como James M. Wilson, de 21 años, el papá de la pequeña Wessie; Adrianna Williams, de 20, la mamá; Cortney Rose, de 38, la abuela materna, y Braydon Williams, de 15, tío materno.

El prontuario de Austin Robert Drummond, el presunto asesino de la masacre familiar de Tennessee

Dada la complejidad del caso, se unieron a la investigación el FBI y la Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI). «Los asesinatos no fueron aleatorios; el homicida conocía a las víctimas y tuvo cómplices», afirmó el fiscal Danny Goodman.

Aún no se hicieron públicos los detalles detrás del posible móvil del cuádruple asesinato ni qué vínculo tenía la familia de la bebé con el asesino. Pero sí se hicieron públicos los antecedentes penales del acusado.

La foto de la captura del presunto asesino de Tennessee. (Foto: Facebook Dyer County Sheriff’s Office)

En julio de 2013, cuando Drummond tenía 16 años, robó una estación de servicio poco después de la medianoche. Sacó una pistola, le apuntó a un empleado de la tienda y le pidió el dinero de la caja registradora, según consta en documentos judiciales.

Al año siguiente fue declarado culpable de robo agravado y sentenciado a 10 años de prisión. Después del juicio, Drummond amenazó a los jurados y a la víctima del robo, lo que hizo que lo acusaran de represalias por acciones pasadas y se le agregaran otros tres años más a su sentencia.

Después de cumplir su condena, fue liberado en septiembre del año pasado, pero enfrentó nuevos cargos de su tiempo en prisión: un arresto por drogas el día de su liberación y un caso de intento de asesinato.

Drummond y otro recluso intentaron asesinar a un presidiario, pero no se conocen los detalles detrás de la discusión. «Pagó la fianza, estaba en libertad bajo fianza por esos cargos cuando se encontraron los cuerpos en Tiptonville», indicó el fiscal Goodman.

La audiencia de acusación formal contra Austin Robert Drummond fue transmitida en vivo. (Foto: AP)

Los investigadores creen que Drummond tiene vínculos con la pandilla Vice Lords, y sospechan que pudo haber recibido ayuda de sus miembros para cometer este atroz crimen cuádruple.

Austin Drummond podría ser sentenciado a pena de muerte

Las autoridades sospechan que tuvo tres cómplices, que también están tras las rejas. «Una investigación adicional reveló que un socio de Drummond, llamado Dearrah Sanders, lo ayudó después de que cometiera el crimen», informaron. Fue el primero en ser detenido, y luego arrestaron a otras dos mujeres.

«Tanaka Brown, de 29 años, también fue colaboradora del hecho y se enfrenta a un cargo de manipulación de pruebas en relación con este caso, junto a Giovonti Thomas, de 29 años, como cómplice de asesinato en primer grado», manifestaron los investigadores.

Los papás de la bebé de Tennessee, dos meses antes de ser asesinados. (Fotos: Facebook «Adrianna Williams»)

Los fiscales anticiparon que pedirán la ejecución de Drummond. «En este momento, el estado tiene la intención de solicitar la pena de muerte», dijo al juez Danny Goodman, fiscal de distrito de los condados de Dyer y Lake.

El acusado compareció a la audiencia mediante una transmisión por videollamada, donde se lo vio con un mono a rayas blancas y negras. No mostró ninguna expresión mientras el juez de Sesiones Generales del condado de Lake, Andrew T. Cook, le leía los cargos.

El acusado se declaró inocente y le brindaron como representante legal al abogado Bryan Huffman. La próxima audiencia está programada para el 14 de agosto.

Los investigadores deslizaron la versión probable de que Drummond formara parte del círculo social de esta joven y reciente familia. Los padres de la bebé solían compartir tiernos posteos sobre su primogénita, e incluso tenían fijada la publicación del día de su nacimiento en sus cuentas de Facebook, que eran públicas.

James Matthew Wilson era el papá de la bebé era un joven de 21 años.

Drummond fue puesto bajo la custodia del Departamento del Sheriff del Condado de Lake, sin derecho a fianza para garantizar la seguridad de la comunidad.

Dónde y con quién está la bebé Weslynne Wilson, tras el asesinato múltiple de su familia

Kim Hamil, la madre del papá de la bebé, habló con la agencia AP tras el funeral de su hijo, y dijo confiarán en que el juicio siga su curso y planean asistir a las audiencias de Drummond siempre que puedan.

«Hizo desaparecer a toda una familia, y estamos destrozados», expresó consternada. «La familia se amaba, y Matthew era un buen hijo y un padre devoto; el habría hecho cualquier cosa, incluso dado su vida, para proteger a su hija», manifestó.

La bebé Weslynne Wilson tiene buena salud y está con sus abuelos y tíos paternos.

«Creemos en nuestros corazones que tanto Matthew como Adrianna hicieron exactamente eso: dieron sus vidas por su hija», indicó. También confirmó que su nieta se está quedando con ellos en estos momentos, y cuentan también con la ayuda y asistencia de los tíos y abuelos paternos de la bebé.

Su esposo y padre del joven de 21 años asesinado, Matthew Wilson, agregó: «Matthew fue más que un hermano, un hijo o un amigo; fue un faro de luz y una presencia irremplazable en nuestras vidas».

«Aunque su tiempo con nosotros fue breve, el impacto que dejó en nosotros perdurará para siempre, siempre ayudaba a la gente, y lo que merece ahora es justicia, porque le arrebataran la oportunidad de vivir su vida junto a la familia que tanto amaba», expresó el papá del joven.