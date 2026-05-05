Revelan la verdadera causa de muerte de Nicholas Brendon, el actor de «Buffy, la cazavampiros»

Nicholas Brendon, el actor conocido por su papel en Buffy, la cazavampiros, falleció el pasado 20 de marzo, aunque la causa exacta de su muerte se conoció recién este martes. En su momento, la familia informó que su fallecimiento se debió a “causas naturales”, pero un informe reciente de la oficina del forense del condado de Putnam, fechado el 5 de mayo, especifica la afección que sufrió.

Según el documento, Brendon murió a causa de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, con neumonía aguda e infarto de miocardio previo como factores contribuyentes. “El mecanismo de la muerte fue una obstrucción del 90% en la arteria coronaria derecha”, señala el informe, al que tuvo acceso la revista People.

El actor fue encontrado sin vida en su domicilio a los 54 años. El forense Todd Zeiner declaró que la policía presente en el lugar “no encontró indicios evidentes de delito” y colaboró en la evaluación de la escena, explicando que “nada parecía estar fuera de lugar ni alterado”.

En un comunicado, la familia recordó a Brendon como una persona apasionada, sensible y creativa, que en los últimos tiempos había descubierto una nueva pasión por la pintura y el arte, compartiendo su talento con familiares, amigos y seguidores. Asimismo, destacaron que pese a haber enfrentado dificultades en el pasado, el actor estaba bajo tratamiento médico para su enfermedad y mantenía una actitud optimista respecto al futuro.

“Pedimos respeto por nuestra privacidad en este momento de dolor, mientras procesamos la pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos por el cariño y el apoyo”, concluyó el mensaje de la familia.

Nacido en 1971 en Los Ángeles, Brendon tenía un hermano gemelo y participó además en series como Kitchen Confidential y tuvo apariciones recurrentes en Criminal Minds. En el cine, interpretó papeles secundarios en producciones como la comedia navideña A Christmas Wish y el thriller Coherence.

En su trayectoria, también enfrentó problemas de adicción al alcohol que derivaron en conflictos judiciales. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, amigos, colegas y fans expresaron su pesar en redes sociales. Alyson Hannigan, quien interpretó a Willow en Buffy, escribió: “Mi dulce Nicky, gracias por años de risas, amor y Dodgers. Pensaré en ti cada vez que vea una mecedora. Te quiero”.