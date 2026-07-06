Retuvo el título «Cinturón de Mostaza»: comió 66 panchos en diez minutos

Multitudes se congregaron bajo el intenso calor del sábado para celebrar el 250º aniversario de Estados Unidos presenciando cómo el reconocido comedor competitivo Joey “Jaws” Chestnut defendía su título mundial en el concurso de comer hot dogs en Coney Island, devorando 66 hot dogs en solo 10 minutos. En la división femenina, Miki Sudo también ratificó su campeonato.

Este evento marcó la 18ª victoria de Chestnut, de 42 años, quien ha ganado el denominado “Cinturón de Mostaza” en 21 participaciones en el concurso de 4 de julio de Nathan’s Famous, transmitido internacionalmente. Chestnut superó a 13 competidores provenientes de diversos puntos del país y del mundo, incluyendo representantes de la República Checa, Australia y Corea del Sur.

“Es un sueño, es electrizante, no hay un lugar mejor en la Tierra”, declaró Chestnut sin aliento tras la competencia, luciendo un collar adornado con el logo de la empresa de apuestas deportivas Polymarket. En un video publicado en Instagram antes del evento, calificó la competencia de hot dogs como “el deporte más patriótico que tenemos”.

Chestnut superó con claridad al segundo lugar, Patrick Bertoletti, de 41 años, quien consumió 50 hot dogs, aunque quedó lejos del récord personal de 76 hot dogs establecido en 2021, lo que equivaldría a aproximadamente 7,6 hot dogs por minuto.

Por su parte, la defensora del título en la división femenina, Miki Sudo, de 40 años y oriunda de Tampa, Florida, obtuvo su 12º cinturón rosa tras comer 38.75 hot dogs. En 2024, Sudo estableció un récord con 51 salchichas consumidas.

Tras la competencia, Sudo se unió al público para apoyar a su esposo, con quien se comprometió en 2021, justo después de que él lograra un récord mundial al devorar 50 huevos cocidos en poco más de 3 minutos.

Ambos campeones señalaron que la ola de calor que afectó Nueva York ese día, elevando las temperaturas en Brooklyn a aproximadamente 32 grados Celsius, dificultó considerablemente la competencia. Los comentaristas de ESPN también destacaron que la humedad alteró la textura de los panes.

“Simplemente me dije que tendría que confiar en la memoria muscular, y la multitud realmente me impulsó hacia otro cinturón hoy”, afirmó Sudo.

Una multitud considerable desafió las altas temperaturas para presenciar el evento, vistiendo gorros de espuma con forma de hot dog y ubicándose frente al restaurante original de Nathan’s Famous, ubicado en Coney Island, Brooklyn, desde 1972. Los aficionados más cercanos al escenario usaban ponchos como protección ante posibles incidentes durante la competencia.

A principios de este año, surgieron dudas sobre la participación de Chestnut en el concurso de 2026 debido a su arresto por presuntamente abofetear a un hombre en un bar de Indiana. Fue liberado bajo supervisión tras declararse culpable de un cargo menor de agresión, y se le permitió viajar fuera del estado. La organización Major League Eating, responsable del certamen Nathan’s Famous, confirmó que el proceso legal no afectó la elegibilidad de Chestnut para competir.

Aunque continúa con su dominio en el certamen, Chestnut confesó a ESPN estar decepcionado por no haber superado su propio récord.

“Caray, me quedó muchísimo margen”, admitió Chestnut, a quien los comentaristas calificaron como el “Miguel Ángel de la masticación”.

Agencia AP.