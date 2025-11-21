Retiran del mercado a un osito de peluche con IA por dar consejos sexuales

Como en la película Ted, pero en la vida real. Un oso de peluche fue retirado del mercado por hacer comentarios sexuales detallados y dar consejos inapropiados a los niños.

Fue a raíz de una investigación del Fondo Educativo PIRG de Estados Unidos, una organización de defensa al consumidor, confirmó CNN en un informe de Steven Jiang.

Se trata del oso hablador Kumma, de la marca Folotoy. Cuesta 9,99 dólares e incluye Chat GPT-4o de OpenIA.

Ese juguete interactivo que era comercializados como un oso “amigable que aportaría un toque de curiosidad a tu día” empezó a dar detalles explícitos y consejos indebidos no bien alguien le mencionaba una palabra sexual.

Folotoy, con sede en Singapur, informó a CNN que tanto el oso como el resto de sus juguetes con IA fueron retirados del mercado mientras se realiza una investigación interna. OpenIA suspendió al desarrollador.

En el sitio web de la marca no aparece ningún juguete en su catálogo.

En la página, Folotoy se da a conocer al mundo como una empresa de juguetes conversacionales que está «creando el futuro”.

Lo que aparece en la página de Folotoy cuando se quiere ingresar al catálogo.

“Nuestro juguete conversacional con IA es un innovador dispositivo que incorpora la última tecnología en inteligencia artificial. No solo entretiene a los niños, sino que también estimula su pensamiento y sienta las bases para su futuro a través de la interacción», se lee en el sitio.

La línea de juguetes conversacionales de la marca.

Y completa: «Ya sea para aprender nuevos conocimientos o mejorar sus habilidades para resolver problemas, este juguete conversacional con IA les brinda una valiosa ayuda”.

Cuando la ficción se convierte en realidad

La película Ted (2012), dirigida por Seth MacFarlane, generó polémica desde su estreno por su apuesta por un humor deliberadamente provocador.

Aunque se presentó como una comedia sobre un hombre adulto que convive con su oso de peluche parlante, la historia se apoya en un tono irreverente que combina lenguaje explícito, referencias sexuales y situaciones extremas que incomodaron a parte del público.

El irreverente oso Ted.

Un punto sensible fue la sexualización del propio Ted, un oso de peluche que consume drogas, insulta, hace comentarios explícitos y participa en escenas subidas de tono. Esa mezcla entre un icono infantil y un comportamiento adulto generó rechazo, especialmente entre sectores que consideraron que la película podía atraer accidentalmente a menores a pesar de su clasificación para adultos.

El film también fue criticado por su representación humorística del consumo de drogas, las fiestas excesivas y un estilo de vida caótico que algunos críticos entendieron como una glorificación de conductas autodestructivas. A esto se sumaron chistes sobre celebridades y situaciones sensibles que fueron percibidos como insensibles o innecesariamente agresivos.