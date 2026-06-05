Resultado preliminar de la autopsia al Indio Solari: murió por un ACV no traumático

El resultado preliminar de la autopsia al Indio Solari reveló que la causa de su fallecimiento, a los 77 años, fue un accidente cerebrovascular (ACV) no traumático. El cantante murió este viernes en su casa de Parque Leloir, acompañado por su familia. En 2016 le habían diagnosticado Parkinson.

Asimismo, se confirmó que Solari sufrió una caída en una pileta, aunque el informe descartó que hubiera fallecido por ahogamiento, según pudo conocer TN. Se aguardan análisis complementarios en los próximos días para obtener conclusiones definitivas sobre su muerte.

El fundador de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota falleció en su domicilio, lo que motivó el inicio de una investigación de protocolo por parte de la Justicia, procedimiento habitual en estos casos. La causa fue asignada a la Fiscalía N° 2 de Ituzaingó, responsable de determinar las circunstancias exactas del deceso y documentarlas en el expediente.

Horas después del anuncio, los familiares del Indio compartieron un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde expresaron: “Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta; es el mismo que sienten ustedes”.

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