Restricciones por Veda: La «Ley Seca» y Otras Prohibiciones Electorales

24 de octubre de 2025 Lectores: 15

Con las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre de 2025, comienza la veda electoral. Esta rige desde 48 horas antes de la votación y suspende actos de campaña, difusión de encuestas y la venta de alcohol para asegurar la tranquilidad.

Ley Seca: Horario y Duración de la Prohibición de Venta de Alcohol

La veda electoral se inicia el viernes 24 de octubre a las 8:00 en gran parte de las jurisdicciones, 48 horas antes de la apertura de mesas.

La denominada «ley seca» es una de las restricciones más notables. Esta medida prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.

Según el Código Electoral Nacional, la venta de alcohol quedará suspendida desde las 20:00 del sábado 25 de octubre.

La prohibición se mantiene hasta las 21:00 del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de las urnas.

El objetivo es que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y sin incidentes, previniendo que el consumo de alcohol interfiera en el proceso.

Otras Restricciones Durante el Período de Veda

Además de la limitación en la venta de alcohol, la veda establece otras prohibiciones clave que afectan la actividad política y social:

Está prohibido realizar actos públicos de campaña , proselitismo o cualquier actividad de difusión política .

, proselitismo o cualquier actividad de . No se permite publicar o divulgar encuestas, sondeos de opinión o proyecciones vinculadas al resultado electoral .

o proyecciones vinculadas al . Quedan suspendidos espectáculos públicos, eventos masivos o reuniones sociales que puedan afectar el normal desarrollo de la elección.

Sanciones por Incumplimiento

El incumplimiento de la veda puede acarrear sanciones. Estas varían según el tipo de infracción y la normativa de cada jurisdicción, e incluyen desde multas económicas hasta penas de prisión.