Resistencia: Un hombre murió electrocutado al tocar un cerco eléctrico

15 de septiembre de 2025 Lectores: 30

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del domingo en calle María Moisan al 150. El dueño de la propiedad quedó demorado mientras avanza la investigación.

La víctima, aún no identificada, fue encontrada sin signos vitales junto a un tejido de un vivero. Personal médico confirmó que la causa del deceso fue paro cardiorrespiratorio por electrocución.

En el lugar se constató la conexión de un cerco eléctrico con cables de alto voltaje. Como evidencia se secuestró un DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda.

El cuerpo fue trasladado al IMCIF para determinar su identidad. Por orden de la Fiscalía N.º 6, a cargo del Dr. Francisco de Obaldia, el propietario, de 59 años, fue detenido y notificado en la causa por muerte por electrocución.

La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.