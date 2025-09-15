Resistencia | Operativo de seguridad para docentes en la Ruta 16

15 de septiembre de 2025                                                                                                 Lectores: 84

Un operativo de seguridad para docentes se realizó este lunes en el kilómetro 18 de la Ruta 16, en Resistencia. La Policía entregó folletos con códigos QR para denuncias y brindó recomendaciones clave para prevenir incidentes.

La Comisaría Décima Capital llevó a cabo la iniciativa dirigida a docentes y transeúntes. Los efectivos dialogaron con los presentes y distribuyeron material informativo que facilita la realización de reclamos y denuncias anónimas de manera online.

Entre las recomendaciones brindadas, se destacó la importancia de mantener contacto permanente con familiares, compartir los datos del vehículo y utilizar la ubicación en tiempo real. También se entregaron números de emergencia, incluyendo el 911 y los de la comisaría jurisdiccional.

