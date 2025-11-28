Resistencia | «No hubo heridos»: Incendio en residencia La Fabiana

28 de noviembre de 2025 Lectores: 14

Un incendio en la residencia de adultos mayores «La Fabiana» en Resistencia obligó a evacuar a 36 residentes la noche del jueves. El director confirmó que no hubo heridos y que el fuego afectó un depósito.

El fuego se originó en la noche del jueves en la residencia para adultos mayores «La Fabiana», ubicada en Resistencia. Un total de 36 residentes fueron evacuados mientras la Policía y los bomberos trabajaban para controlar las llamas.

En diálogo con Diario Chaco, la directora de la institución, Valentina El Halli Obeid, aseguró que «no hubo heridos». Aclaró que los daños fueron menores y que el siniestro se limitó a un depósito de mercadería.

Los residentes fueron trasladados a un hotel cercano como medida de precaución. La directora manifestó que mantiene comunicación directa con sus familiares para informarles sobre la situación.