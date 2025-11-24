Resistencia | Muere un hombre en accidente en Ruta 16

24 de noviembre de 2025 Lectores: 41

Un hombre murió en la madrugada de este lunes en un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 16, en Resistencia. La víctima, de 64 años, fue hallada sin vida junto a su motocicleta frente a un supermercado.

El hecho ocurrió cerca de las 05:00 en el kilómetro 15,5 de esa ruta. Los efectivos policiales hallaron al hombre junto a su motocicleta, una Corven de 150cc. Un testigo relató haber escuchado un fuerte ruido similar a un derrape antes de encontrar a la víctima.

Al arribar una ambulancia, el personal médico constató que el hombre no presentaba signos vitales. Con un DNI encontrado en sus pertenencias, se lo identificó como un vecino de Puerto Tirol de 64 años.

La Fiscalía en turno intervino en el caso y dispuso las diligencias necesarias. Personal de la División Criminalística y de Medicina Legal trabajó en el lugar. El cuerpo fue trasladado al INCIF para realizar la autopsia correspondiente.

Las actuaciones continúan bajo la dirección de la fiscalía para determinar las causas del siniestro.