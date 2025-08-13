Resistencia: le vaciaron la cuenta tras olvidar la tarjeta en un cajero y recuperó más de $6,4 millones

13 de agosto de 2025 Lectores: 18

Un hombre retiró dinero en un cajero cercano a la Comisaría Quinta, en el barrio Güiraldes (Resistencia), y al llegar a su casa en Puerto Vilelas advirtió que había dejado la tarjeta y la sesión abierta. Al revisar su Home Banking constató una transferencia por $ 6.463.431,67 a la cuenta de un tercero.

Cómo ocurrió

El hecho sucedió la noche del domingo. La víctima realizó una extracción y, por descuido, olvidó su tarjeta dentro del cajero automático. Minutos después, otra persona aprovechó la sesión activa y transfirió la totalidad de los fondos.

Identificación y devolución del dinero

El lunes, el damnificado se presentó en el Nuevo Banco del Chaco, solicitó el resumen de movimientos y logró identificar al presunto autor, vecino del cajero. Tras ser localizado y ante la evidencia, el sospechoso accedió a reintegrar el dinero por transferencia.

Recomendaciones

Las autoridades bancarias recuerdan verificar siempre el cierre de sesión, retirar la tarjeta y conservar los comprobantes para cualquier reclamo posterior.