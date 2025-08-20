Resistencia: hallaron fentanilo en un container y activaron un fuerte operativo policial

20 de agosto de 2025 Lectores: 30

Un importante operativo policial se desplegó en la noche del martes 19 de agosto en el barrio Complejo Malvinas Argentinas de Resistencia, tras el hallazgo de fentanilo en un container ubicado en calle Santa María Oro 2385. Vecinos alertaron a la policía alrededor de las 20:45, lo que derivó en una rápida intervención.

Efectivos de la Comisaría Sexta confirmaron que se trataba de esta sustancia, considerada altamente peligrosa por su potencia y capacidad de resultar letal incluso en pequeñas dosis. En el lugar se hicieron presentes el Jefe de Policía, Crio. Gral. Fernando Javier Romero, y la cúpula policial.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Antidrogas, dirigida por la fiscal Mariam Benítez, quien ordenó la intervención del Gabinete Científico. También trabajaron en la zona personal de Bomberos Metropolitana y de Medicina Legal, debido al riesgo que implica la manipulación del fármaco.

El fentanilo es un opioide sintético de uso médico controlado, pero su uso indebido o sin prescripción constituye un grave peligro, ya que puede provocar la muerte incluso en dosis mínimas.