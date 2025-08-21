Resistencia: hallaron asesinado a un hombre en su propia casa y detuvieron a su hijo

El macabro hallazgo ocurrió en el barrio Vélez Sársfield, zona oeste de la capital chaqueña.

En la madrugada de este jueves, Fernando Gaúna (33) denunció la desaparición de su padre, Rogelio Gaúna (65), a quien no veía desde hacía una semana. La búsqueda derivó en un trágico desenlace.

Durante un operativo, efectivos policiales llegaron a la vivienda familiar, donde entrevistaron a Marcos Antonio Gaúna (27), hijo de la víctima. Sus declaraciones contradictorias despertaron sospechas y, tras ingresar al domicilio, los agentes encontraron el cuerpo de Rogelio oculto en una heladera.

Ante la evidencia, Marcos confesó haberlo asesinado por ahorcamiento durante una discusión, luego de que su padre le reprochara la venta de bienes familiares para conseguir estupefacientes. Fue detenido de inmediato por orden de la fiscal Candela Valdez.

Además, quedó arrestada su pareja, Evangelina Zarandon (37), mientras la investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad de la zona para determinar posibles cómplices.

El cuerpo de Rogelio fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la autopsia que confirmará la causa de muerte.