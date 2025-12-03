Resistencia | Detienen a hombre por amenazar a su ex con cuchillo

3 de diciembre de 2025 Lectores: 27

Un hombre fue detenido tras amenazar a su expareja con un arma blanca en el barrio Mitre. La víctima denunció los hechos, calificados como violencia de género, lo que permitió un operativo policial que culminó con la aprehensión del agresor.

Una mujer de 35 años denunció en la Comisaría Sexta que su expareja, identificado como «Chumi», la amenazó de muerte en su domicilio. Según la denuncia, el hombre le dijo: “Te voy a cortar el cuello si no me dejás entrar a la casa, no tengo nada que perder”.

Ante la denuncia, la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 intervino y personal policial desplegó un operativo. El sospechoso fue detenido y se secuestró el arma: un cuchillo con el mango envuelto en una cámara de bicicleta.

El fiscal a cargo, Dr. César Luis Collado, ordenó la aprehensión del individuo. El agresor deberá comparecer ante la justicia el próximo 3 de diciembre de 2025 por el delito de amenazas en contexto de violencia de género.