Resistencia: Conductor ebrio volcó tras chocar una jirafa de alumbrado público

10 de agosto de 2025 Lectores: 85

En la mañana de este domingo, un hombre de 28 años perdió el control de una Toyota Hilux y volcó sobre la vereda tras colisionar contra una jirafa de alumbrado público en la intersección de avenida Castelli y calle 27, en Resistencia.

El fuerte impacto despertó a los vecinos, quienes dieron aviso al Servicio de Emergencias 911. Personal médico asistió al conductor, que presentaba aliento etílico, y fue trasladado para realizar la prueba de alcoholemia, cuyos resultados se esperan.

En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría Quinta Metropolitana, Secheep para cortar el suministro eléctrico y la División Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Fuente: Factory Servicio de Noticias

