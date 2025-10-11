Resistencia | Con banderas violetas, militantes aguardan la llegada de Milei

11 de octubre de 2025 Lectores: 23

Militantes de La Libertad Avanza se concentran desde temprano en la plaza Belgrano de Resistencia. Aguardan la llegada del presidente Javier Milei, prevista para las 10 de la mañana, para un mitin de campaña electoral junto al gobernador Leandro Zdero.

Desde temprano, la Plaza General Manuel Belgrano se colmó de simpatizantes con banderas, bombos, cánticos y bengalas. El clima es de fiesta y expectativa antes del arribo del mandatario.

Durante la madrugada, la División Bomberos y la Sección Explosivos de la Policía del Chaco realizaron un operativo preventivo. La inspección minuciosa en la plaza arrojó resultado negativo, garantizando la seguridad del lugar.

La visita de Milei se enmarca en la campaña electoral rumbo a los comicios del 26 de octubre. El presidente encabezará un mitin político junto al gobernador provincial, Leandro Zdero.

Un fuerte operativo policial se despliega en la zona, con varias calles cortadas alrededor de la plaza para garantizar el orden durante el evento.