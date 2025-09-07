Resistencia: choque en avenida Sabin dejó varios lesionados

Un accidente de tránsito se registró este domingo a las 00:30 en la intersección de avenida Sabin y calle Arsenales, en Resistencia. El hecho involucró a dos automóviles y dejó varios heridos.

Según el informe policial, un Renault 12 conducido por un hombre de 31 años chocó contra un Peugeot 208 guiado por un hombre de 34 años, quien iba acompañado por dos jóvenes de 18 y 19 años.

El conductor del Renault 12 debió ser trasladado al Hospital Perrando por las lesiones sufridas, mientras que los ocupantes del Peugeot fueron asistidos en el lugar y dados de alta médica de inmediato.

En la emergencia intervinieron profesionales del Hospital Perrando y personal de la Comisaría Segunda. La Policía continúa con las actuaciones para determinar las causas del siniestro.