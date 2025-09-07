Resistencia: atraparon a un joven robando seis maples de huevo y se quedó sin el omelette

Un insólito episodio ocurrió este sábado al mediodía en una avícola de avenida Alberdi al 2000, en Resistencia, cuando un joven fue sorprendido intentando robar seis maples de huevo.

El hecho se registró cerca de las 12. Vecinos de la zona advirtieron movimientos sospechosos y lograron demorar al presunto autor hasta que llegó el personal de la División Patrulla Preventiva.

El joven fue aprehendido y trasladado a la unidad policial correspondiente. Los productos fueron recuperados y devueltos al propietario del local.

Según informaron fuentes policiales, se iniciaron actuaciones judiciales para establecer la situación legal del detenido.