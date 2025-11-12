Resistencia | Advierten a joven por ritual en Parque de la Democracia

12 de noviembre de 2025 Lectores: 24

Personal policial advirtió a una joven de 22 años que realizaba un ritual con velas en el Parque de la Democracia de Resistencia. El hecho ocurrió la noche del martes y la actividad está prohibida en el lugar.

Agentes del destacamento policial del parque realizaban una recorrida habitual la noche del martes. Alrededor de las 23:30, observaron una actividad inusual en el sector de juegos del predio.

Según el parte policial, una ciudadana de 22 años identificada como F. D. L. encendía velas y otros elementos sobre un banco. Los agentes se acercaron y le informaron que esa práctica está prohibida en el espacio público.

La joven se retiró voluntariamente del lugar tras la advertencia, sin que se registraran incidentes. El hecho ocurrió frente al helipuerto ubicado dentro del parque.

El parte policial no detalla la naturaleza específica del ritual ni si se presentaron otras denuncias por hechos similares en el predio.