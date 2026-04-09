Rescataron con vida a un minero que estuvo atrapado 14 días sin agua ni comida

Francisco Zapata Najera, un minero de 42 años, fue rescatado con vida este miércoles tras permanecer 14 días atrapado debido a un derrumbe en un yacimiento en el noroeste de México, que causó la muerte de dos trabajadores, informó el gobierno.

El colapso ocurrió el 25 de marzo en una mina de oro y plata ubicada en el estado de Sinaloa, donde cuatro hombres quedaron atrapados mientras laboraban. Dos mineros fallecieron y uno fue rescatado con vida el 30 de marzo. El último minero fue ubicado el martes por la noche por un buzo en la zona del accidente.

“Increíblemente y afortunadamente se encontró con vida”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

Según las autoridades, el derrumbe se originó tras la falla de la capa de impermeabilización, lo que provocó la infiltración descontrolada de líquidos que comprometieron la estabilidad de las galerías subterráneas.

Durante dos semanas, cientos de rescatistas, personal técnico, militares, protección civil y buzos trabajaron sin descanso, utilizando equipos especializados para extraer agua y llegar hasta el lugar donde se encontraban los mineros.

Este no es el primer accidente de este tipo en México. Varias minas operan de manera clandestina o en condiciones precarias de seguridad. En agosto de 2022, el colapso de una mina en el estado de Coahuila dejó 10 muertos. Asimismo, en febrero de 2006, en la misma región, ocurrió la tragedia más grave del sector: la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, que causó la muerte de 65 mineros.

Francisco Zapata Najera fue trasladado en helicóptero a un hospital tras su rescate para recibir atención médica.