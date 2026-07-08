Rescatan a una mujer que fue sometida a trabajo esclavo durante 55 años

Las autoridades brasileñas rescataron en el noreste del país a una mujer de 62 años que pasó más de medio siglo trabajando en condiciones análogas a la esclavitud, sin recibir salario y con restricciones a su libertad de movimiento.

Según una división del Ministerio de Trabajo y Empleo especializada en la liberación de personas en situación de esclavitud, la mujer fue hallada en la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará, donde vivía sometida desde 1971.

Ese año fue trasladada desde el interior de Ceará a una residencia en Fortaleza para desempeñar labores domésticas, por las cuales nunca recibió remuneración y apenas tuvo acceso a educación básica.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, fue obligada a seguir a la familia que la mantenía en esas condiciones. En 1982 comenzó a trabajar en la casa de la hija de su primera patrona y, décadas después, en 2014, fue trasladada a otra residencia para continuar realizando las mismas tareas domésticas para la siguiente generación.

«Su rutina comenzaba a las 4:30 horas, preparando el desayuno y organizando la salida de los niños hacia la escuela. Durante el día continuaba con la limpieza y la preparación de alimentos, sin que se le concedieran días de descanso», informó el Ministerio.

Los responsables de este delito continuado deberán indemnizar a la víctima con cerca de 10 mil dólares, pagar salarios y aportes jubilatorios pendientes, y enfrentarán procesos judiciales.

Brasil ha rescatado a miles de personas sometidas a condiciones análogas a la esclavitud. Tras liberar a un récord de 3.190 personas en 2023, las autoridades rescataron a 2.186 en 2024 y a 2.772 en 2025, evidenciando la persistencia de este delito.

Aunque históricamente los casos se concentraban en actividades rurales, en los últimos años ha aumentado el rescate de víctimas en sectores urbanos.

Agencia ANSA.