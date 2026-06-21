Resbaló sobre el piso jabonoso de un negocio y la justicia ordenó indemnizarla en más de US$ 9.000

Una mujer de Santiago de Compostela, España, sufrió un accidente al resbalar sobre un piso mojado y jabonoso en un centro comercial, situación que derivó en una indemnización superior a los 9.000 dólares.

El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2020 en el centro comercial Costa Vella de Santiago. Mientras caminaba, la mujer, de 54 años en ese momento, perdió el equilibrio y cayó al suelo. El personal del establecimiento estaba limpiando el piso para retirar una pegatina, por lo que la superficie estaba húmeda y cubierta de jabón, según informó La Voz de Galicia.

El problema principal radicó en que la zona no contaba con señalización alguna que advirtiera el riesgo de resbalón. Además, este tipo de locales suele establecer que las tareas de mantenimiento se realicen fuera del horario de atención al público. Quitar un sticker no se considera una situación urgente que justifique trabajar en plena jornada comercial.

La empresa argumentó negligencia por parte de la mujer al transitar por esa área, pero la justicia rechazó esta defensa y determinó la responsabilidad del centro comercial. Como evidencia concluyente, la afectada presentó un video obtenido de las cámaras de seguridad que capturó el momento exacto del accidente, descartando la acusación de descuido.

La indemnización establecida fue de 8.368,25 euros (aproximadamente 9.600 dólares), monto que contempla los 103 días en que la mujer estuvo incapacitada para trabajar, además de los gastos relacionados con la asistencia médica y rehabilitación.