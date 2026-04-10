Renunció un juez federal acusado de publicar mensajes antisemitas en sus redes sociales

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, presentó su renuncia mientras enfrenta una causa por mal desempeño de sus funciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que podría derivar en un juicio político.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, formalizó su dimisión a partir del pasado miércoles, aunque aún no ha sido aceptada. El juez ocupa el cargo desde agosto de 2002, cuando fue designado durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

La renuncia debe ser aprobada por el gobierno nacional. Sin embargo, antes de tomar una decisión, el Ministerio de Justicia solicitó al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que informe si López tiene procesos disciplinarios abiertos.

López está acusado de publicar mensajes antisemitas en sus redes sociales. Hace un mes, la Comisión de Acusación del Consejo aprobó un dictamen para enviarlo a juicio político por mal desempeño. Solo resta que el plenario del organismo trate y eventualmente apruebe esta medida. En ese caso, el juez sería suspendido y remitido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Ahora, la expectativa es qué ocurrirá primero: si se tratará la cuestión en el plenario o se aceptará la renuncia. En caso de que la dimisión sea aceptada, López podrá acceder a su jubilación; en cambio, la ley establece que un juez destituido pierde ese beneficio.

La investigación en el Consejo se originó por publicaciones en la cuenta de López en la red social “X”, donde se difundieron mensajes considerados antisemitas relacionados con el sionismo, el Estado de Israel y el conflicto en Medio Oriente. Al declarar ante el Consejo el año pasado, López sostuvo que, a pesar de ser juez, conserva el derecho a opinar, y afirmó: “No se contempló que un magistrado no pierde su condición de ciudadano”.

Por unanimidad, la Comisión de Acusación, presidida por el abogado Alberto Maques, aprobó el juicio político por “manifestaciones de contenido antisemita, discriminatorio y hostil hacia la comunidad judía, así como expresiones que atribuyen responsabilidad colectiva a dicho grupo por hechos vinculados al conflicto en Medio Oriente y que reproducen estereotipos y teorías conspirativas históricamente asociadas al antisemitismo”.

La acusación fue respaldada también por el diputado nacional del PRO Álvaro González, el senador nacional de La Libertad Avanza Luis Juez y el diputado oficialista Gonzalo Roca.

El proceso comenzó tras denuncias presentadas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la diputada nacional Sabrina Ajmechet, quienes alertaron sobre mensajes discriminatorios y antisemitas publicados por López, vinculados con Israel, el ataque a Gaza, el judaísmo y las Islas Malvinas.

En su defensa ante el Consejo, a fines del año pasado, López declaró: “No se contempló que un magistrado no pierde su condición de ciudadano. En 40 años en el Poder Judicial no tuve denuncia o recusación por los hechos que se me imputan. Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido en 40 años en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?”.