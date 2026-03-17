Renunció el titular de ANSES, Fernando Bearzi, y será reemplazado por Guillermo Arancibia

El director ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi, presentó su renuncia este martes, y el Gobierno nacional confirmó que será reemplazado por Guillermo Arancibia, según informó el Ministerio de Capital Humano.
Renunció el titular de ANSES, Fernando Bearzi, y será reemplazado por Guillermo Arancibia
Bearzi había asumido el cargo en febrero de 2025, tras la salida de Mariano de los Heros, y era considerado cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Cambio en un área clave

La designación de Arancibia se da en el marco de un proceso de reorganización y modernización del organismo, encargado de administrar jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.

Desde el Gobierno adelantaron que la nueva gestión buscará simplificar trámites y mejorar el acceso de los beneficiarios a los servicios del sistema previsional.

Contexto

El cambio ocurre en un momento sensible para la ANSES, en medio de definiciones sobre aumentos jubilatorios y calendario de pagos, lo que convierte al organismo en una de las áreas más relevantes de la gestión.

La oficialización del nombramiento se realizó a través de un comunicado difundido en redes sociales. La noticia continúa en desarrollo.

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