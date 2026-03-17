Renunció el titular de ANSES, Fernando Bearzi, y será reemplazado por Guillermo Arancibia

El director ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi, presentó su renuncia este martes, y el Gobierno nacional confirmó que será reemplazado por Guillermo Arancibia, según informó el Ministerio de Capital Humano.



Bearzi había asumido el cargo en febrero de 2025, tras la salida de Mariano de los Heros, y era considerado cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Cambio en un área clave

La designación de Arancibia se da en el marco de un proceso de reorganización y modernización del organismo, encargado de administrar jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.

Desde el Gobierno adelantaron que la nueva gestión buscará simplificar trámites y mejorar el acceso de los beneficiarios a los servicios del sistema previsional.

Contexto

El cambio ocurre en un momento sensible para la ANSES, en medio de definiciones sobre aumentos jubilatorios y calendario de pagos, lo que convierte al organismo en una de las áreas más relevantes de la gestión.

La oficialización del nombramiento se realizó a través de un comunicado difundido en redes sociales. La noticia continúa en desarrollo.