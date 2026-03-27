“Renunciá o te mataré”: Paapa Essiedu, el nuevo profesor Severus Snape en la serie de Harry Potter, recibió amenazas por su papel.

Desde que HBO anunció su ambiciosa serie basada en la saga de Harry Potter, la expectativa fue tan grande como las críticas. Ayer, el estreno del primer tráiler mostró por primera vez cómo será esta adaptación, que planea dedicar una temporada a cada libro. Sin embargo, entre las imágenes de Hogwarts y los personajes conocidos, una elección en particular desató una impensada polémica.

El profesor Severus Snape, uno de los personajes destacados de la trama creada por J.K. Rowling, está descrito en las novelas como «delgado, con piel cetrina, nariz ganchuda y cabello negro grasiento hasta los hombros».

Esa descripción, muy arraigada en la memoria de los lectores, fue interpretada de manera literal por una parte del público cuando se supo que Paapa Essiedu, actor británico de origen ghanés, sería quien encarnaría al icónico maestro de pociones en la nueva serie.

Según una entrevista que Essiedu concedió a The Sunday Times, el actor reveló que recibió amenazas de muerte tras el anuncio del elenco. “Me han dicho: ‘Renunciá o te mataré’”, relató, y añadió que, si bien no espera que alguien cumpla esas palabras, ver mensajes como “voy a ir a tu casa y te voy a matar” en su Instagram le preocupa porque considera que «nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo».

A pesar de los insultos que recibió, el actor de 35 años está ilusionado por interpretar este papel: “El maltrato me da fuerzas y me hace más apasionado por hacer mío este personaje. Pienso en cómo me sentía de niño: me imaginaba en Hogwarts, montado en escobas. ¿La idea de que un chico como yo pueda verse representado en ese mundo? Esa es la motivación para no dejarme intimidar por quienes dicen que prefieren que yo muera antes que hacer un trabajo del que voy a estar realmente orgulloso”.

La ola de comentarios ofensivos y racistas no se limitó a simples críticas, sino que escaló a un nivel que llevó a HBO a reforzar la seguridad en el set de filmación.

El CEO de la cadena, Casey Bloys, explicó que, ante la magnitud del proyecto y la intensidad de las reacciones en redes, la producción activó protocolos de seguridad “serios” para proteger al elenco y al equipo, incluyendo entrenamiento sobre cómo manejar el acoso en línea.

«Desafortunadamente, era algo que pensamos que podría suceder y simplemente tratamos de ser lo más cuidadosos posible», detalló en una entrevista con Variety.

Qué dijo J.K. Rowlig

En medio de este clima, también apareció el nombre de la autora, que figura como productora ejecutiva de la serie. Al consultarle sobre la polémica, Rowling respondió: «No tengo el poder de despedir a un actor de la serie y no lo ejercería aunque lo tuviera. No creo que se deba quitar el trabajo o el sustento a las personas porque tengan creencias legalmente protegidas que difieren de las mías».

Mientras la serie se prepara para debutar en pantalla en Navidad este año, los ecos de este cruce entre fantasía y realidad muestran que Harry Potter sigue siendo, para muchos, algo más que ficción.