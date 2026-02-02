Renatre Misiones informó el cronograma de pagos febrero 2026 de prestación por desempleo

Renatre Misiones informó el cronograma de pagos febrero 2026 de prestación por desempleoLa Delegación Misiones del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores –Renatre- informa Cronograma de Pago Febrero/26, de la Prestación por Desempleo para Trabajadores Rurales, para aquellos beneficiarios que reciben el beneficio por transferencia bancaria (CBU) el beneficio estará disponible en las cuentas declaradas, a partir del día 05/02/2026, y para quienes aún cobren por Ventanilla deberán presentarse con su DNI., en la Sucursal del Banco Nación (Convenio 14 de Renatre), seleccionada oportunamente, del 05/02/2026 al 19/02/2026, sin distinción de terminación de DNI.

Si por alguna razón el beneficiario no cobró la cuota correspondiente al periodo Enero/2026, la misma será puesta al pago, de corresponder, en el periodo siguiente, es decir desde el día 05/02/2026 al 19/02/2026 inclusive.

