RENATRE Misiones informa cronograma de pagos de Octubre de 2025 de la prestación por desempleo para trabajadores rurales

RENATRE Misiones informa cronograma de pagos de Octubre de 2025 de la prestación por desempleo para trabajadores ruralesLa Delegación Misiones del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores –RENATRE- informa Cronograma de Pago OCTUBRE/25, de la Prestación por Desempleo para Trabajadores Rurales, para aquellos beneficiarios que reciben el beneficio por transferencia bancaria (CBU) el beneficio estará disponible en las cuentas declaradas, a partir del día 06/10/2025, y para quienes aún cobren por Ventanilla deberán presentarse con su DNI., en la Sucursal del Banco Nación (Convenio 14 de RENATRE), seleccionada oportunamente, del 06/10/2025 al 20/10/2025, sin distinción de terminación de DNI.

Si por alguna razón el beneficiario no cobró la cuota correspondiente al periodo Septiembre/2025, la misma será puesta al pago, de corresponder, en el periodo siguiente, es decir desde el día 06/10/2025 al 20/10/2025 inclusive.

