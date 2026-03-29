RENATRE Misiones informa cronograma de pagos de abril 2026 de prestación por desempleo para trabajadores rurales

La Delegación Misiones del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores –RENATRE- informa Cronograma de Pago ABRIL/26, de la Prestación por Desempleo para Trabajadores Rurales, para aquellos beneficiarios que reciben el beneficio por transferencia bancaria (CBU) el beneficio estará disponible en las cuentas declaradas, a partir del día 06/04/2026, y para quienes aún cobren por Ventanilla deberán presentarse con su DNI., en la Sucursal del Banco Nación (Convenio 14 de RENATRE), seleccionada oportunamente, del 06/04/2026 al 20/04/2026, sin distinción de terminación de DNI.

Si por alguna razón el beneficiario no cobró la cuota correspondiente al periodo Marzo/2026, la misma será puesta al pago, de corresponder, en el periodo siguiente, es decir desde el día 06/04/2026 al 20/04/2026 inclusive.