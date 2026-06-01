RENATRE Misiones confirmó el cronograma de pagos de junio para trabajadores rurales con prestación por desempleo

La Delegación Misiones del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) informó el cronograma de pago correspondiente a junio de 2026 para beneficiarios de la Prestación por Desempleo destinada a trabajadores rurales de la provincia.

Según detallaron desde el organismo, quienes perciban el beneficio mediante transferencia bancaria tendrán acreditado el dinero en las cuentas declaradas a partir del próximo 5 de junio.

En tanto, los beneficiarios que aún cobran por ventanilla deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad en la sucursal del Banco Nación seleccionada oportunamente dentro del Convenio 14 de RENATRE, entre el 5 y el 19 de junio inclusive, sin distinción de terminación de DNI.

Además, desde la Delegación Misiones aclararon que aquellos trabajadores que por algún motivo no hayan percibido la cuota correspondiente al período mayo de 2026, podrán cobrarla durante el próximo período de pago, siempre que corresponda según la situación administrativa del beneficio.

El organismo recordó la importancia de verificar previamente los datos personales y bancarios para evitar inconvenientes al momento de la acreditación.