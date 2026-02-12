RENATRE Misiones alcanzó importantes avances en protección social y trabajo decente durante 2025

La delegación Misiones del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) cerró el año 2025 con resultados destacados en materia de protección social, registración laboral y promoción del trabajo decente en el ámbito rural de la provincia de Misiones.

Durante el período, el organismo otorgó 3.284 prestaciones por desempleo ordinarias y 11 extraordinarias a trabajadores rurales que se encontraban en situación de desempleo, en el marco del Sistema Integral de Prestaciones y conforme a la normativa vigente.

Uno de los hitos del año fue la entrega de la primera Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) en la provincia a una empresa vinculada a la actividad forestal, reconociendo su compromiso con modelos productivos responsables. A través de esta certificación, el RENATRE busca acompañar y visibilizar a las organizaciones que promueven la sostenibilidad, el empleo formal y condiciones laborales dignas.

Además, se desarrollaron capacitaciones presenciales, acciones de promoción del trabajo registrado y operativos destinados a prevenir y erradicar el trabajo infantil y la explotación laboral. Estas tareas se realizaron de manera articulada con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y otros organismos de contralor, incluyendo la entrega de folletería institucional y la difusión de derechos y obligaciones laborales.

Relevamientos en 38 localidades

A lo largo del año se concretaron 101 relevamientos, alcanzando a 90 empleadores y 441 trabajadores rurales, en actividades como forestación, yerba mate, té, viveros, mandioca, ganadería, horticultura, porcicultura y acuicultura, abarcando 38 localidades misioneras.

Como resultado de estas fiscalizaciones, se detectaron dos niños en situación de trabajo infantil prohibido y un caso de trabajo adolescente no protegido, además de diversas situaciones de informalidad laboral, todas abordadas según la legislación vigente.

En paralelo, la delegación Misiones mantuvo reuniones presenciales con organismos gubernamentales y no gubernamentales, fortaleciendo la articulación interinstitucional y los vínculos con municipios, con el objetivo de coordinar acciones en beneficio de trabajadores y empleadores rurales.

Desde el RENATRE destacaron que el organismo continuará desplegando programas y operativos en todo el territorio provincial, consolidando herramientas concretas para acercar sus servicios al sector rural y promover un trabajo registrado, decente y con derechos.