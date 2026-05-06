RENATRE Delegación Misiones avanza con el nuevo programa de empleo rural «PER»

La delegación MISIONES del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) avanza en la implementación del Programa de Empleo Rural (PER), una herramienta de alcance nacional que busca mejorar la inserción laboral en el sector rural.

En este marco, desde la provincia se lleva adelante un trabajo clave de relevamiento y acompañamiento a trabajadores rurales que actualmente perciben la prestación por desempleo. La tarea consiste en entrevistas personalizadas para construir perfiles laborales detallados, que incluyan habilidades, experiencia y antecedentes en el sector.

Esta información se incorpora a un sistema que permite a las empresas rurales registradas acceder a una base de datos de candidatos, facilitando la vinculación entre la oferta y la demanda laboral en función de las necesidades productivas.

Además, desde Misiones no sólo se trabaja con trabajadores de la provincia, sino que también se colabora en la generación de perfiles laborales a nivel nacional, fortaleciendo el alcance federal del programa.

El Programa de Empleo Rural, impulsado por RENATRE a nivel país, tiene como objetivos promover el empleo formal, mejorar la empleabilidad de los trabajadores rurales y acompañar a los empleadores en la búsqueda y selección de personal, contribuyendo al desarrollo de las economías regionales.