Registro de productores y yerbales en San Pedro

El INYM atendió este lunes 10 de noviembre en la oficina móvil que montó en la Casa del Colono, de la mencionada localidad del norte misionero.

Durante la jornada, el área de Registros del INYM efectuó la inscripción de nuevas plantaciones de yerba mate, como así también se dejaron asentadas las declaraciones juradas de productores que sumaron hectáreas a lotes ya inscriptos.

Por otra parte, se finalizó la inscripción en el Registro de Productores a quienes habían iniciado el trámite y se tomó la documentación a aquellos productores que se acercaron para regularizar su situación.