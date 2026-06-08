Reforma laboral: la CGT alertó que la renegociación de los convenios profundizará el «cepo» a los salarios

La conducción de la CGT cuestionó este domingo la decisión del Gobierno de acelerar la renegociación de los convenios colectivos tras la reglamentación de la reforma laboral, y advirtió que la administración de Javier Milei busca profundizar el «cepo salarial» sobre los trabajadores.

El titular de la UOCRA y referente de la CGT, Gerardo Martínez, quien encabeza la delegación cegetista en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, expresó: «Hoy no hay libertad de negociación y por eso estamos planteando como condición severa para una discusión el rechazo al cepo salarial que se pretende profundizar». Además, reiteró: «Rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial».

Martínez se refirió a los decretos reglamentarios de la Ley de Modernización Laboral (27.802) publicados la semana pasada, que establecen la renegociación masiva y obligatoria de los convenios colectivos tras el fin de la ultraactividad. Este proceso afecta tanto las cláusulas obligacionales, como las cuotas solidarias, así como las condiciones de trabajo y los salarios.

El dirigente sindical señaló que, si bien es «fundamental» actualizar los convenios para adecuarlos a la realidad actual del mundo laboral, dicho proceso debe realizarse «sobre la base del diálogo soberano entre trabajadores y empleadores, y nunca con imposiciones», en una clara referencia a la reforma laboral sancionada en marzo.

Por último, Martínez advirtió: «Esta es una ley que impone un criterio político e ideológico, rompiendo las condiciones laborales sin haber agotado el camino para crear una mesa de consenso. Por eso sostenemos que esta ley no tiene nada que ver con generar trabajo y, sin dudas, perjudicará a los trabajadores».