Referente del radicalismo misionero denunció un “pacto entre Milei y Rovira»

Gustavo González aseguró que la provincia recibió aportes de ATN a cambio de apoyar al gobierno en el Congreso Nacional.

Gustavo González, referente del radicalismo misionero, denunció hoy un supuesto «pacto entre el presidente (Javier) Milei y (el ex gobernador Carlos) Rovira» para que los diputados provinciales favorezcan al gobierno libertario en el Congreso, a cambio de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN).

A través de un video publicado en su cuenta de X, González subrayó que «Misiones recibió 4.000 millones de las ATN a cambio de que sus legisladores voten en contra de las provincias, del (hospital) Garrahan y de las universidades públicas».

Por tal motivo, consideró que «hay un pacto entre Milei y Rovira», y añadió que «muchos cacarean en Misiones, pero después se arrodillan ante el presidente».

«Vamos a estar muy atentos a ver como votan los diputados misioneros en el Congreso. Basta de esto es hora de tener legisladores que defiendan en serio a Misiones», concluyó.

