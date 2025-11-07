Recuperaron la camiseta de Newell’s firmada por Maradona que habían robado en una muestra en Córdoba

La camiseta de Newell’s firmada por Diego Maradona que había sido robada a un grupo de fanáticos que organizó una muestra sobre el astro mundial en Córdoba fue recuperada este jueves, luego de varios días de búsqueda y una intensa campaña en redes sociales.

«Queremos agradecer a toda la comunidad maradoneana por todo el material, los registros y los testimonios que nos hicieron llegar. Sin esos datos, la búsqueda hubiera sido mucho más difícil», escribieron los organizadores del evento en su cuenta de Instagram. No brindaron precisiones sobre cómo fue hallada la prenda, aunque incluyeron en los agradecimientos a las autoridades policiales.

«La camiseta volverá donde debe estar: a las manos generosas de un maradoneano que quiso compartir un objeto de enorme valor simbólico», agregaron, aliviados por la recuperación.

La pieza en cuestión es una camiseta de Newell’s del modelo 2008/2009, unos 15 años posterior al paso de Maradona por el club rosarino, cuando disputó apenas un puñado de partidos pero dejó una huella profunda en los hinchas.

El mensaje de la agrupación con la noticia del regreso de la camiseta.

«Con cariño leproso», dice la dedicatoria manuscrita del Diez al coleccionista que la había prestado para la muestra. Su firma está sobre la publicidad, justo debajo del escudo rojinegro.

El robo ocurrió el pasado 1° de noviembre, durante el primer día posterior al llamado «mes maradoneano» por excelencia: octubre, el de su nacimiento en 1960 y también el de su emblemática camiseta número 10. Según los organizadores, la prenda desapareció entre las 15.39 y las 15.55, en cuestión de minutos.

La exposición, titulada «El Mes del Diego», se llevaba a cabo en el Museo de la Industria de la ciudad de Córdoba. Allí, la camiseta estaba colocada en una especie de altar maradoneano, rodeada de banderas, ofrendas y mensajes de admiradores. Nadie advirtió el robo en el momento y recién más tarde, al notar su ausencia, los organizadores iniciaron una cruzada colectiva para intentar recuperarla.

A través de las redes sociales, difundieron un comunicado acompañado por una foto de la camiseta y un mensaje cargado de emoción: «Lamentablemente, como todos saben, nos robaron una camiseta del altar, de un valor incalculable. Es un símbolo que representa también nuestra identidad popular».

En ese mismo posteo, apelaron a la solidaridad de la comunidad maradoneana: «Queremos apelar a la confianza que nos une. La camiseta no es sólo un objeto; es un emblema de orgullo que queremos recuperar. Fue prestada con ese mismo sentimiento».

El llamado se multiplicó entre fanáticos y coleccionistas de todo el país. Pidieron datos, fotos y videos a quienes asistieron a la muestra y cualquier información que pudiera ayudar a rastrear el paradero de la pieza.

La camiseta pertenece a un coleccionista privado de Villa Carlos Paz, cuya identidad se mantuvo en reserva. Fue él quien la había cedido para ser exhibida junto a otros objetos del universo maradoneano, sin imaginar que terminaría en el centro de un misterio futbolero.

La historia tuvo un cierre feliz y, sobre todo, simbólico: el manto rojinegro volverá al coleccionista que lo prestó, pero también a la comunidad que lo considera mucho más que una reliquia. En palabras de los organizadores, «vuelve al lugar donde debe estar».