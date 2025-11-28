Recuperan 15 vacunos robados en Sáenz Peña valuados en 10 millones

28 de noviembre de 2025 Lectores: 38

La policía de Sáenz Peña recuperó 15 vacunos robados el jueves y valuados en más de 10 millones de pesos. El ganado fue devuelto a su dueño, un productor local que lo denunció el viernes.

El productor David Roney Kaleñiuk, de 48 años, denunció el viernes por la mañana el robo de los animales. Los ladrones cortaron el alambrado de su campo rural durante la siesta del jueves. La Fiscalía de Delitos Rurales ordenó una investigación inmediata.

Una comisión policial rastreó las huellas del ganado y de los sospechosos. Tras varias horas, hallaron los 15 vacunos a unos 15 kilómetros del establecimiento. Los animales se encontraban en buen estado, según fuentes policiales.

Kaleñiuk reconoció los animales y acreditó su propiedad con el boleto de marca. Por orden de la Fiscalía, el ganado valuado en más de 10,7 millones de pesos fue restituido de inmediato. La búsqueda de los responsables continúa.