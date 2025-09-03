Recorrido del programa «Ahora Gas» durante septiembre en la provincia

Recorrido del programa «Ahora Gas» durante septiembre en la provinciaDurante septiembre el programa Ahora Gas sigue realizando operativos que todas las semanas acercan a distintas localidades de #Misiones la posibilidad de realizar recargas de garrafas de GLP de 10 kg por un valor de $10.500, un precio bonificado que es muy inferior al valor en estaciones de servicio, comercios y cooperativas, en donde los valores rondan los $16.000 o $18.000, mientras que en otros comercios se comercializa a precios todavía mayores.

 

Durante septiembre y los primeros días de octubre, además de los operativos que semanalmente se hacen en el Mercado Concentrador y barrios de Posadas, el programa también estará recorriendo las localidades de Garupá (4/9); Santo Pipó (5/9); Puerto Leoni (9/9); Montecarlo (10/9); Puerto Esperanza (11/9); Wanda (12/9); Puerto Libertad (16/9); Puerto Iguazú (17/9); Andresito (18/9); Caraguatay (19/9); Mojón Grande (23/9); San José (24/9); Apóstoles (25/9); Azara (26/9); Guaraní (30/9); Oberá (1/10) y Garupá (3/10).

«Este programa fue creado en el año 2018 durante el primer mandato de Hugo Passalacqua como Gobernador y desde entonces se ha transformado en un beneficio permanente para los hogares misioneros que acceden al mismo; y cobra mucha más relevancia si tenemos en cuenta que #Misiones es la única provincia del país que todavía no cuenta con acceso a la Red de Gas Natural en ninguna de sus localidades», destacó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

Más info sobre sobre el programa Ahora Gas https://ahora.misiones.gob.ar/#/programa/ahora-gas

