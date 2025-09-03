Recorrido del programa «Ahora Gas» durante septiembre en la provincia

Durante septiembre el programa Ahora Gas sigue realizando operativos que todas las semanas acercan a distintas localidades de #Misiones la posibilidad de realizar recargas de garrafas de GLP de 10 kg por un valor de $10.500, un precio bonificado que es muy inferior al valor en estaciones de servicio, comercios y cooperativas, en donde los valores rondan los $16.000 o $18.000, mientras que en otros comercios se comercializa a precios todavía mayores.

Durante septiembre y los primeros días de octubre, además de los operativos que semanalmente se hacen en el Mercado Concentrador y barrios de Posadas, el programa también estará recorriendo las localidades de Garupá (4/9); Santo Pipó (5/9); Puerto Leoni (9/9); Montecarlo (10/9); Puerto Esperanza (11/9); Wanda (12/9); Puerto Libertad (16/9); Puerto Iguazú (17/9); Andresito (18/9); Caraguatay (19/9); Mojón Grande (23/9); San José (24/9); Apóstoles (25/9); Azara (26/9); Guaraní (30/9); Oberá (1/10) y Garupá (3/10).

«Este programa fue creado en el año 2018 durante el primer mandato de Hugo Passalacqua como Gobernador y desde entonces se ha transformado en un beneficio permanente para los hogares misioneros que acceden al mismo; y cobra mucha más relevancia si tenemos en cuenta que #Misiones es la única provincia del país que todavía no cuenta con acceso a la Red de Gas Natural en ninguna de sus localidades», destacó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

Más info sobre sobre el programa Ahora Gas https://ahora.misiones.gob.ar/#/programa/ahora-gas