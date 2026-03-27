Récord petrolero: Argentina en 2026 alcanza su mayor producción en 28 años

La Argentina tendrá en 2026 su récord histórico de producción de petróleo y llegará a 1 millón de barriles por día a fin de año, según anticipó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Actualmente, la producción nacional de petróleo crudo es de 878.000 barriles diarios (bpd), y supera el promedio de 858.000 de 1998, anterior récord. Cuando a fin de año se ponga en marcha el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), se romperá la barrera de los 1.000.000 bpd, un hito para la industria energética argentina.

De acuerdo a las previsiones de YPF, las cifras seguirán trepando hasta largamente por encima de los 1.500.000 barriles diarios a mediados de la década que viene, permitiendo exportaciones de energía por más de 40.000 millones de dólares al año. Así, el sector superará el número de ventas al exterior de la agroindustria del año pasado y contribuirá a la estabilidad macroeconómica de largo plazo.

En la continuidad de la CERAWeek by S&P Global -la mayor convención energética del mundo-, la nutrida delegación argentina que llegó a Texas se encontró este jueves en el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) Houston para la «Breakfast Series – Energy Leadership in Action», donde además de Marín hablaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, respectivamente.

El funcionario nacional destacó que se nota cada vez más interés mundial en la Argentina y que la guerra abre una oportunidad para el país, alejado de zonas de conflicto y con seguridad jurídica.

Mientras tanto, los gobernadores provinciales también le mostraron al público argentino y a empresas de servicios internacionales que quieren atraer que tienen a la sociedad alineada para acelerar el desarrollo de petróleo, gas e infraestructura.

Marín, por su lado, reiteró que espera que YPF alcance su mayor EBITDA (rentabilidad bruta) de la historia, con aproximadamente 6.000 millones de dólares en 2026, y proyectó que toda la industria energética destinará inversiones por unos 130.000 millones de dólares hasta 2031, a razón de alrededor de US$ 20.000 millones por año, equivalente a los desembolsos de cualquier petrolera gigante en todo el mundo.

Por último, el CEO de la petrolera anticipó que los esfuerzos de exploración se mudarán al offshore (costa afuera) en el Mar Argentino, que tiene activos presuntamente promisorios geológicamente, pero que todavía deben ser testeados. La exploración offshore es muy cara y tiene grandes riesgos de fallar, pero su rentabilidad es alta cuando se logra poner en producción un pozo.