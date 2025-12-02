Recapturaron al homicida “Dente”: tercer evadido en volver al calabozo en Bernardo de Irigoyen

El hombre recapturado es Ramos Alejandro Damián (35), alias “Dente”, acusado de homicidio agravado por uso de arma de fuego y considerado de alto riesgo criminal. Sobre él pesan cinco causas en la Justicia misionera por delitos graves, entre ellos robo calificado, robo calificado con arma, robo de motocicletas y asaltos a comercios, lo que lo ubicaba como uno de los prófugos prioritarios del operativo de búsqueda.

La detención se concretó esta mañana en jurisdicción de la Comisaría Dos Hermanas, cuando viajaba como pasajero en un colectivo urbano en el trayecto Dos Hermanas – Eldorado. Fue localizado en el marco del megaoperativo desplegado por la Jefatura de Policía de Misiones, con tareas encubiertas de inteligencia criminal de frontera.

En ese contexto, los efectivos mantenían un control sobre la Ruta Nacional 14, donde el prófugo fue sorprendido, identificado e inmediatamente rodeado. Al notar la presencia policial, intentó detener el colectivo para escapar, pero la rápida reacción de los uniformados permitió activar un operativo cerrojo, reducirlo y concretar la captura sin posibilidad de fuga.

De inmediato, fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, y se le sumará una nueva causa penal por evasión, la tercera en el conteo de recapturados desde el escape.

El hecho que originó la búsqueda se registró horas atrás en la Comisaría de Bernardo de Irigoyen, cuando siete detenidos procesados se fugaron a través de un boquete en la pared del baño del calabozo. En pocas horas, tres ya fueron recapturados, Guillermo Ojeda y Alvez Ferreyra, incluyéndose ahora “Dente”, mientras continúa el despliegue para localizar y detener a los restantes evadidos.

La fuerza policial mantiene el operativo activo con patrullajes, análisis de cámaras de videovigilancia, apoyo de aeronaves no tripuladas, datos reunidos por equipos encubiertos de frontera, controles viales e identificación de personas en distintos puntos del norte provincial para recapturar a todos los prófugos pendientes.