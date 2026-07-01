Reabrieron la causa por una supuesta extorsión a Jesica Cirio por el video del vestidor con dólares

En medio de versiones contradictorias, el fiscal porteño Jorge Fernández reabrió la causa por una supuesta extorsión contra Jesica Cirio relacionada con un video que muestra un vestidor con miles de dólares, grabado en la mansión de San Vicente perteneciente al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

La investigación, que había sido archivada por falta de evidencias, fue delegada en su momento en la fiscalía por la jueza María Galetti. Ahora, volvió a activarse en el marco de la contraofensiva judicial de la modelo, quien está imputada en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que se sigue contra su exmarido en el juzgado federal de Lomas de Zamora.

El pedido de reapertura fue presentado por los abogados de Cirio, Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia, tras la declaración como testigo del periodista Diego Suárez y las revelaciones del financista Francisco Hauque en el programa ¿La Ves?, conducido por Joni Viale, además de otras publicaciones periodísticas.

Según declaró Suárez ante el juez Luis Armella y el fiscal Sergio Mola, el financista Elías Piccirillo —segundo esposo de Cirio— le contó que “tenía el video del vestidor” y que, ante una supuesta extorsión contra la modelo, entregó 500.000 dólares para intentar detener la maniobra.

“Piccirillo hizo una cámara oculta cuando entregó esa cantidad de dinero a la mujer de un abogado muy importante llamado Fito Baqué. Yo vi esa grabación desde el celular de Piccirillo”, aseguró el periodista, según reconstruyeron fuentes judiciales consultadas por Clarín.

Consultado al respecto, Baqué rechazó categóricamente esa versión. Negó haber extorsionado a Cirio y evitó hacer más comentarios por encontrarse participando del juicio oral por el caso Loan, en Corrientes. Sin embargo, una fuente cercana a Piccirillo sostuvo que “Baqué no cobró plata”, aunque no descartó que el dinero haya terminado en manos de otras personas.

“Ese pago al doctor Baqué era para cuidar a Jesica Cirio. Piccirillo nunca me dijo si había presentado alguna denuncia por esas supuestas extorsiones”, añadió Suárez, periodista de Net TV y Perfil.

Asimismo, Suárez indicó que, según Piccirillo, otro abogado que tenía el video era Fernando Burlando, aunque aclaró expresamente que nunca lo vinculó con la presunta maniobra extorsiva.

Burlando, quien fue abogado y amigo de Insaurralde y Cirio durante los nueve años de matrimonio, aunque luego la relación se debilitó, se pronunció al respecto. En el programa de Mirtha Legrand, el sábado pasado, respondió con una frase enigmática: “En los divorcios yo siempre recomiendo documentar todo”.

Consultado por Clarín, Burlando afirmó que “Piccirillo vino a casa con Cirio en dos oportunidades. No descarto que haya filmado algo, pero nada irregular”. Además, sostuvo que “honorarios a Cirio nunca le cobré. Nunca históricamente”.

El abogado agregó que Cirio y Piccirillo “a mí me descartaron y creo que Baqué continuó asesorando”.

En su testimonio, Suárez admitió desconocer cómo Piccirillo obtuvo el video. “Cuando le pregunté, se sonrió, pero nunca me explicó de dónde había salido”, declaró.

De acuerdo con el periodista, quien filmó el vestidor “se preocupó especialmente por mostrar una caja de zapatos número 46 repleta de dinero”. También explicó que no recordaba la justificación que Piccirillo dio sobre el motivo del pago, aunque afirmó que ese detalle surge de una conversación grabada entregada en una tarjeta de memoria.

Suárez contó además que al preguntarle si el vestidor pertenecía a la casa de Piccirillo, le respondió que ese vestidor “ya no existía más”, aunque mencionó que en caso de intervenir peritos podía explicar cómo era. Por esa respuesta Suárez creyó que se trataba de la vivienda que Piccirillo compartía con Cirio en Nordelta. Sin embargo, durante un allanamiento ordenado por la Justicia se comprobó que el vestidor de esa propiedad es negro y no blanco, como el que aparece en el video.

El periodista también reveló que Piccirillo le mostró otra filmación en la que aparece una mesa de madera con dólares y un polvo blanco que, según su apreciación, sería cocaína. “Piccirillo decía que si esos videos salían a la luz, la cosa explotaba, aunque nunca mencionó a quién podían comprometer. Durante las entrevistas advertí que tenía dos teléfonos celulares y que reproducía los videos desde uno de ellos. Ambos eran iPhone”, concluyó en su declaración.