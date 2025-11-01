Ratifican a Germán Svriz como Presidente del PJ en Makallé

1 de noviembre de 2025 Lectores: 51

Afiliados al Partido Justicialista (PJ) de Makallé reeligieron a Germán Svriz como presidente del Consejo Local. La elección se realizó el jueves 30 de octubre en el Club San Lorenzo, buscando renovar las autoridades partidarias locales.

Renovación de Autoridades del Justicialismo en Makallé

La votación partidaria se concretó en la tarde de este jueves en las instalaciones del Club San Lorenzo de la localidad. El objetivo principal fue elegir y renovar a las autoridades locales del Partido Justicialista.

Cuatro afiliados presentaron sus candidaturas para el principal cargo: Germán Svriz, Marisa Guillard y Vanesa Aguirre. Tras el proceso, Svriz resultó el más votado.

Con esta elección, Germán Svriz fue ratificado en su cargo, continuando la conducción del peronismo local que ejerce en los últimos años.

El nuevo Consejo Local del Partido Justicialista de Makallé quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Germán Svriz

Vicepresidenta primera: Marta Miriam Wanenson

Vicepresidente segundo: Rubén Alejandro Giménez

Las secretarías están a cargo de Máximo Raúl Pino, Nilda Wanenson, Vanesa Femenía, Pablo Maciel, Paulina Vence, Marcos Galarza y Rosa Gramigna. Las prosecretarías son ocupadas por Analía Benítez, Jorge Luis Bejarano, Claudia Fernández, Darío López, Silvia Casco, Cristian Maciel y Ethel Noemí Sang.

Los vocales titulares son Adriana Pino, José Lugo, Catalina Aquino y Samuel Wanenson. Como congresales fueron elegidos Marisa Natalia Guilliard (primera congresal) y Juan Iván Cáceres (segundo congresal).

Unidad y Compromiso de la Militancia

El encuentro concluyó en un clima de unidad y compromiso, según lo reportado. Se destacó el acompañamiento de numerosos militantes y referentes locales. Estos expresaron su respaldo a la conducción de Svriz.

El objetivo es fortalecer la presencia del justicialismo en Makallé y continuar trabajando por el desarrollo de la comunidad.