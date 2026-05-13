Raphael suma segunda fecha en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires: cuándo es y cómo comprar entradas tras el sold out

El vínculo entre Raphael y Buenos Aires se reafirma con fuerza. El cantante agotó todas las entradas para su concierto del 17 de octubre de 2026 en el Teatro Gran Rex y, ante la alta demanda, agregó una segunda función para el 19 de octubre en el mismo recinto.

Las entradas para esta nueva fecha se pusieron a la venta el miércoles 13 de mayo a través de TuEntrada, y se espera que el fenómeno del icónico Divo de Linares continúe.

Para adquirir las entradas, los interesados deben:

1. Ingresar a www.tuentrada.com.

2. Buscar el evento “Raphael – Gran Rex | 19 de octubre 2026”.

3. Seleccionar ubicación dentro del Teatro Gran Rex según disponibilidad.

4. Elegir la cantidad de entradas.

5. Completar los datos personales y de pago.

6. Confirmar la compra y guardar el comprobante digital.

El último concierto de Raphael en Buenos Aires tuvo lugar en marzo de 2024 en el Movistar Arena, durante su gira Victoria, con localidades agotadas. Desde entonces, han transcurrido poco más de dos años sin presentaciones en la ciudad, lo que ha aumentado la expectativa por su regreso.

Ahora regresa con el Raphaelísimo Tour, un espectáculo que recorre más de seis décadas de carrera e incluye clásicos como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche” y “Escándalo”, además de temas de su más reciente álbum de estudio, Ayer… aún. Este disco, compuesto por 13 canciones, rinde homenaje a la canción francesa, evocando a Edith Piaf y Charles Aznavour.

Según el calendario oficial, la gira comenzó en marzo de 2026 en Bilbao y se extenderá hasta abril de 2027, con presentaciones en España, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, incluida Argentina.

A sus 83 años, el legendario artista español atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. En 2025 fue reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, un galardón reservado a figuras fundamentales de la música iberoamericana.

Además, el 9 de mayo recibió la Llave de la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, entregada por el alcalde Miguel Romero en una ceremonia oficial con la presencia de autoridades locales y diplomáticas, entre ellas el cónsul general de España en Puerto Rico. En el acto, Raphael expresó: “Es uno de los momentos más felices de mi vida”, y destacó el cariño del público puertorriqueño y su histórica conexión con América Latina.

Raphael continúa llenando estadios y teatros con la misma fuerza de siempre. Su voz, teatralidad y repertorio lo mantienen vigente frente a varias generaciones. El Gran Rex vuelve a ser testigo de esta historia compartida con Argentina, esta vez con doble función.