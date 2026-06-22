Ranking de las temperaturas más bajas en Argentina este 22 de junio

La llegada del invierno ya se siente en todo el país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 22 de junio al menos siete ciudades en Argentina registran temperaturas bajo cero.

La ciudad más fría es El Calafate, en Santa Cruz, con una temperatura de -4,4 °C, sensación térmica de -8,3 °C y una humedad del 95%. En segundo lugar se encuentra Perito Moreno, también en Santa Cruz, con -3,2 °C y una humedad del 98%. El podio lo completa Malargüe, Mendoza, con -2,6 °C, sensación térmica de -4,8 °C y humedad del 76%.

El ranking completo de las diez ciudades con las temperaturas más bajas es el siguiente:

1. El Calafate (Santa Cruz): -4,4 °C, sensación térmica de -8,3 °C, humedad 95%.

2. Perito Moreno (Santa Cruz): -3,2 °C, humedad 98%.

3. Malargüe (Mendoza): -2,6 °C, sensación térmica -4,8 °C, humedad 76%.

4. Maquinchao (Río Negro): -2,5 °C, humedad 83%.

5. La Quiaca (Jujuy): -1,4 °C, humedad 45%.

6. San Juan (capital): -0,6 °C, humedad 80%.

7. San Rafael (Mendoza): -0,6 °C, sensación térmica -4,7 °C, humedad 65%.

8. Mar del Plata (Buenos Aires): 0,1 °C, sensación térmica -3 °C, humedad 98%.

9. Puerto Madryn (Chubut): 0,7 °C, sensación térmica -4,1 °C, humedad 87%.

10. Trelew (Chubut): 1 °C, sensación térmica -1,9 °C, humedad 97%.

En cuanto al pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se esperan temperaturas matutinas de 7 °C con cielo parcialmente nublado y vientos del sur de hasta 22 km/h. Por la tarde, la máxima llegará a 13 °C, con probabilidad de precipitaciones del 10%, cielo mayormente nublado y vientos del suroeste a 22 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá a 9 °C, con cielo mayormente nublado y vientos sostenidos desde el suroeste a la misma velocidad.