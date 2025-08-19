Quitilipi: dos jóvenes detenidos con pistola limada y cigarrillos ilegales

19 de agosto de 2025 Lectores: 61





Un operativo policial en la Ruta Provincial N°4, a la altura de Quitilipi, terminó con la detención de dos jóvenes de 18 y 29 años que circulaban en un Toyota Corolla gris. Durante el control se incautaron armas, municiones y cigarrillos de contrabando.

Entre los elementos secuestrados se encuentran: una pistola Browning 9mm con numeración limada, un cargador con cartuchos, un arma blanca, 18 brezas de cigarrillos marca Rodeo y $30.800 en efectivo.

El operativo fue llevado adelante por la Comisaría de Quitilipi junto a la División Operaciones Rurales de Machagai, tras una investigación que alertaba sobre una posible venta ilegal. La Fiscalía dispuso el secuestro de todos los elementos y la detención de los acusados, quienes quedaron a disposición de la Justicia.