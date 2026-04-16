Quita de impuestos en CABA: eliminaron Ingresos Brutos para más de 140.000 personas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) eliminó el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para más de 140.000 contribuyentes inscriptos en la jurisdicción.

Las categorías A, B y C del tributo recibieron una bonificación del 100%, por lo que quedan exentas de su pago. Mientras tanto, quienes están encuadrados en las categorías D a H obtuvieron una bonificación del 75%.

Este alivio fiscal, aprobado por la Legislatura porteña, beneficia a quienes tributan bajo el Régimen Simplificado del Monotributo y prestan servicios de manera independiente. Entre ellos se encuentran peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, personal trainers, esteticistas, editores y otros profesionales que trabajan por cuenta propia o mediante contratos.

Hasta la fecha, 47.000 contribuyentes ya gozaban del beneficio: 35.000 estaban exentos del impuesto y 12.000 contaban con la rebaja del 75%. Para acceder a esta reducción o exención no se requiere realizar ningún trámite; el descuento se aplica automáticamente siempre que la actividad desarrollada sea la prestación de servicios y que el contribuyente no mantenga deudas pendientes por este gravamen.

En cambio, los 93.000 contribuyentes restantes deben regularizar su situación tributaria antes de poder acceder al alivio fiscal. Para ello, pueden acogerse a la moratoria vigente, que vence el próximo 30 de abril, y que permite saldar deudas en cuotas con importantes descuentos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se pronunció sobre esta medida: “Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Pero esto se terminó”.

Agregó además: “Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio, porque esta es la única forma de salir adelante: dejar de ponerle el pie encima al que trabaja. Esto también es ordenar”.

Además de esta reciente quita o descuento sustancial en el impuesto, ya existía otro beneficio vinculado a Ingresos Brutos en CABA: la devolución exprés de los saldos a favor. Esta modalidad, aplicada a 24.000 contribuyentes, ofrece un reintegro de hasta 15 millones de pesos a pymes y comerciantes. A la fecha, se han devuelto más de 34.000 millones de pesos bajo este régimen.

El trámite para acceder a esta devolución es 100% online, con el dinero reintegrado en un plazo de apenas 96 horas, en contraste con los cuatro meses que anteriormente se tardaba.