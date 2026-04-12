Quisieron asustar a un niño en bicicleta, pero lo atropellaron y lo arrastraron con la moto por la calle

Una cámara de seguridad captó el momento en que un motociclista, acompañado por dos personas, embistió y arrastró varios metros a un niño que circulaba en bicicleta en la localidad bonaerense de Rojas.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:30 del jueves pasado, en la intersección de las calles Solís y Necochea. Según el video, el niño estaba detenido en la vereda dialogando con otros menores cuando fue sorprendido por la maniobra de la moto en la que viajaban tres personas. Al parecer, la intención era asustar al niño, pero el pie del último ocupante se quedó atrapado en la rueda trasera de la bicicleta, lo que provocó que el menor fuera lanzado y arrastrado varios metros mientras los pasajeros perdían el equilibrio.

Los primeros minutos posteriores al impacto fueron críticos. El niño, visiblemente adolorido, permaneció tendido en el asfalto mientras uno de los involucrados intentaba incorporarlo sin éxito. Posteriormente, quien sería el conductor de la moto se colocó una capucha y se acercó al niño. Otro adulto, alertado por los ruidos, salió de una vivienda cercana para asistir a la víctima. El video muestra que los responsables abandonaron el lugar sin solicitar asistencia médica.

Según informó el medio local Rojas Ciudad, la familia del menor presentó la denuncia correspondiente y expresó su indignación por lo ocurrido, exigiendo que los responsables sean identificados y procesados. Hasta el momento, ninguno de los ocupantes de la motocicleta ha sido ubicado ni identificado oficialmente, lo que dificulta la investigación policial.

Respecto al estado de salud del niño, el video muestra que sufrió dolor tras el impacto, aunque no se difundió ningún parte médico oficial. El hecho de que los implicados hayan huido complica el marco legal y obstaculiza el avance de las actuaciones judiciales.

Hasta el último reporte, no se registraron datos concretos sobre la identidad de los adultos involucrados ni la detención de alguno de ellos.