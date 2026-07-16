Quirno participa de una reunión convocada por Trump para luchar contra «el terrorismo transnacional de extrema izquierda»

El canciller Pablo Quirno participa este jueves en Washington de una reunión global convocada por Estados Unidos para enfrentar lo que el gobierno de Donald Trump denomina “el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, invitó a ministros de alto rango de más de 60 países, incluida Argentina, a un encuentro en el Departamento de Estado motivado por una preocupación central para la administración Trump.

“El terrorismo político de extrema izquierda está resurgiendo y se manifiesta en actos terroristas violentos en todo el hemisferio occidental, Europa, Asia y otras regiones”, afirmó Rubio al anunciar la reunión. “No son incidentes aislados. Reflejan una estrategia deliberada e ideológicamente motivada para desestabilizar sociedades libres, atacando violentamente nuestros sistemas políticos y económicos, incluyendo ataques contra ciudadanos privados, funcionarios gubernamentales, policías, fuerzas del orden, empresas e infraestructuras críticas en todo el mundo”, agregó.

La convocatoria generó inquietud entre funcionarios estadounidenses de carrera, algunos aliados europeos y analistas independientes, quienes no coinciden con la administración republicana en que exista un resurgimiento real del terrorismo transnacional de extrema izquierda. Algunos comentaron a The Washington Post que temen que la reunión forme parte de un esfuerzo del gobierno de Trump por utilizar herramientas antiterroristas para reprimir a activistas estadounidenses catalogados como extremistas de izquierda.

“Durante demasiado tiempo, esta amenaza ha permanecido como un punto ciego en el enfoque antiterrorista internacional, subestimada y con recursos limitados, a pesar del peligro que representa”, añadió Rubio.

El objetivo de la reunión es reunir a los socios de Estados Unidos para “ampliar la coordinación, mejorar el intercambio de información y fortalecer los mecanismos internacionales de aplicación de la ley para contrarrestar la amenaza”.

En el encuentro, Rubio destacará la importancia de colaborar con socios internacionales para “registrar mejor las actividades violentas, interrumpir la financiación del terrorismo, proteger infraestructuras críticas y promover la acción colectiva frente a una amenaza que no respeta fronteras”.

El canciller estadounidense destacó que, desde noviembre de 2025, el gobierno de Trump designó a cuatro grupos como organizaciones terroristas globales: Antifa, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de la Clase Revolucionaria. Además, ofreció hasta 10 millones de dólares por información sobre sus mecanismos financieros.

Sin embargo, algunos expertos consideran que el enfoque de Trump en las amenazas desde la extrema izquierda es erróneo. Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) realizado en 2025 concluyó que, aunque la violencia de izquierda en Estados Unidos ha aumentado en la última década, “partió de niveles muy bajos y sigue siendo mucho menor que los niveles históricos de violencia perpetrada por atacantes de derecha y yihadistas”.

El informe del CSIS recomendó asignar recursos a todas las dimensiones de la amenaza terrorista. “El terrorismo de izquierdas es una prioridad para la administración Trump, pero el terrorismo yihadista sigue siendo una preocupación, aunque haya disminuido”, señala. Asimismo, advierte que “el terrorismo de derecha podría resurgir con fuerza, especialmente si en 2028 se plantean denuncias de ‘elección robada’ o acusaciones incendiarias similares”.

Entre los invitados a la reunión en la que participa Quirno figuran la mayoría de los países europeos, las principales naciones latinoamericanas y varios estados asiáticos como India, Indonesia y Singapur. Algunos representantes declinaron la invitación y manifestaron desconocer el motivo de la convocatoria. “No tenemos Antifa”, dijo un diplomático europeo al Post. “No creo que encontremos razones para asistir a un evento así”, agregó otro.