Quirno advirtió que la ONU corre el riesgo de volverse «irrelevante» y defendió la candidatura de Rafael Grossi

El canciller Pablo Quirno advirtió este martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York que el organismo internacional corre el riesgo de volverse “irrelevante”. En ese contexto, afirmó que Argentina impulsa una ONU “más austera, eficiente y útil” y respaldó la candidatura del argentino Rafael Grossi para la Secretaría General.

La sesión, convocada por la República Popular China en el marco de su presidencia del Consejo de Seguridad durante mayo, reunió a más de cien delegaciones de Estados miembros bajo el tema “Defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. En el mismo foro, el secretario general António Guterres alertó sobre una “erosión peligrosa del derecho internacional”.

El debate se produce en medio de fuertes críticas del gobierno de Donald Trump hacia la ONU y amenazas de desfinanciamiento, además de la próxima renovación de su conducción. Uno de los principales candidatos a la Secretaría General es el argentino Rafael Grossi, director de la Organización Internacional de Energía Atómica, cuyo respaldo proviene del gobierno de Javier Milei.

En su intervención, Quirno sostuvo que la legitimidad de las Naciones Unidas “surge de su capacidad para preservar la paz y ofrecer respuestas donde la acción aislada de los estados resulta insuficiente”. Añadió que cuando esta capacidad se debilita, la organización pierde autoridad, se distancia de las realidades de los estados y diluye la relevancia que justificó su creación.

El canciller destacó el aumento de las tensiones geopolíticas, la multiplicación de los conflictos y el avance de las amenazas transnacionales, y citó el reciente escenario en el estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, para señalar que “una organización lenta, burocratizada y ajena queda desbordada por los hechos”.

Frente a este panorama, Argentina propone avanzar hacia “un multilateralismo que funcione, que respete la soberanía de los estados, administre con responsabilidad sus recursos, rinda cuentas y concentre su energía en mandatos concretos”. Enfatizó que “la retórica sin impacto erosiona la confianza e imposibilita la conducción”.

Quirno reclamó que la ONU debe recuperar su foco, revisar mandatos superpuestos, eliminar estructuras redundantes, evitar metas que se reprograman sin resultados y reconectar sus agendas con la realidad. Asimismo, subrayó que el Consejo de Seguridad debe fortalecer su representatividad y eficacia.

En ese sentido, el canciller manifestó que Argentina apoya una reforma que amplíe la membresía no permanente del Consejo y mejore su capacidad de reacción, preservando la responsabilidad primordial asignada por la Carta.

Al referirse a la postulación de Grossi, Quirno afirmó que la elección del secretario general debe estar “guiada por el mérito, la experiencia, la independencia y la capacidad comprobada de gestión, sin perder de vista el valor de la rotación geográfica”. Por tradición, consideró que el cargo debería corresponder a América Latina. Otra candidata en competencia es la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.

El canciller concluyó que la ONU “necesita un liderazgo con autoridad técnica, solvencia política y vocación de resultados, capaz de devolverle alma y predicamento a una estructura que debe reencontrarse con la memoria de su relevancia”.

En el marco de la presidencia china del Consejo, Quirno se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para dar continuidad a una conversación previa. En esa reunión reiteró que “Argentina cree en unas Naciones Unidas más austeras, más eficientes y más útiles” y sostuvo que el futuro de la ONU “dependerá de su capacidad para volver a ser una referencia de paz, una referencia de derecho y una referencia de acción concreta frente a los desafíos de nuestro tiempo”. De lo contrario, advirtió, “corre el riesgo de volverse completamente irrelevante en un mundo que ya ha cambiado”.